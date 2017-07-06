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Kaliteli Uyku İçin Karpuz Çekirdeği Ve Kiraz Tüketin Önerisi
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kaliteli uyku için karpuz çekirdeği ve kiraz tüketin önerisi

KALİTELİ UYKU İÇİN KARPUZ ÇEKİRDEĞİ VE KİRAZ TÜKETİN ÖNERİSİ

Uyku Derneği (UYKUDER) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, uykuya geçişi ve kalitesini artıran bazı besinler olduğunu söyledi.

Tarih : 06 Temmuz 2017, 12:01
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Karadağ, yaptığı açıklamada, uyku bozukluğu çekenlerin gıda tüketiminde seçici olması gerektiğini vurguladı.



Triptofan açısından zengin kiraz, karpuz çekirdeği, beyaz peynir, kaşar peyniri, muz, fındık, süt ve yumurta, vücuttaki melatonin ve serotonin hormonlarının miktarını artırarak daha kaliteli bir uyku sağlıyor. Triptofan, çoğu sebze ve meyvede bulunuyor.



Bol miktarda kiraz tüketen insanlarda uykuya dalmayı kolaylaştıran melatonin hormonu salgısının arttığını biliyoruz. Bunun dışında çerezlerin içindeki yağ oranı da serotonini artırıcı bir etki yapıyor ve içeriğinde proteinler ise kan seviyemizi belli seviyede tuttuğu için derin ve iyi bir uyku uyumamızı sağlıyor.



Son olarak, somon balığı ve ton balığı gibi yağlı balıklar da melatonin hormon üretimini artırarak insandaki stres seviyesini düşürüyor. Bu da stres sebebiyle uyuyamayan kişinin çabuk uykuya dalmasına yardımcı oluyor.



 



 



 



kaynak:istanbulajansi








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