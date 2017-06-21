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kalp atışınızı hissediyorsanız dikkat!

KALP ATIŞINIZI HİSSEDİYORSANIZ DİKKAT!

Kalp ritmi bozukluğunda kalbin olması gerekenden daha hızlı ya da daha yavaş veya düzensiz çalıştığını belirten uzmanlar, stres veya heyecan yaşanmadan çarpıntı hissediliyorsa bu durum kalp ritim bozukluğunun belirtisi olabileceğini söylüyor

Tarih : 21 Haziran 2017, 10:39
Puan Ver : Kalp Atışınızı Hissediyorsanız Dikkat!(9/10)9


Kişinin çarpıntı hissetmesinin her zaman kalp ritmi bozukluğu veya kalp hastalığı varlığını göstermediğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Saygı, çarpıntının, hastaneye başvuran hastaların en önemli şikayetlerinden olduğunu söyledi.



Dr. Saygı, "Normal şartlarda sağlıklı bireyler yoğun efor yapmadıkları veya duygusal stres yaşamadıkları durumlarda kalp atışlarını genelde hissetmezler. Kalbimiz normal şartlarda belirli bir düzen içerisinde atar. Kalp hızımız normal şartlarda dakikada 60-100 arasındadır. Uyku veya dinlenme halinde iken kalp hızı dakikada 60'ın altına inebilir. Kişi efor yaptığında, bir heyecan yaşadığında kalp atışları hızlanabilir, şiddetlenebilir ve bu genelde kişiler tarafından hissedilebilir. Ancak kişinin herhangi bir efor yapmadan veya duygusal bir stres yaşamadan çarpıntı hissetmesi bir kalp ritim bozukluğunun belirtisi olabilir" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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