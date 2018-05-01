KALP KRİZİ GEÇİREN ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞOFÖRÜNÜN KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Konya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybederken araçta bulunan 8 öğrenciden 3'ü ağır yaralandı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.
Konya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren şoförün kullandığı öğrenci servisi, bir evin duvarına çarptı. Şoför hayatını kaybederken, kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
ARAÇTA 8 ÖĞRENCİ VARKEN ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir turizm firmasına ait öğrenci servisinde şoförlük yapan Mevlüt Bayar, 8 öğrencinin bulunduğu servis minibüsünde, seyir halindeyken aniden rahatsızlandı.
ŞOFÖR HAYATINI KAYBEDERKEN 3 ÖĞRENCİ HAFİF YARALANDI
Kontrolden çıkan minibüs, bir evin duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Mevlüt Bayar, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Hafif yaralanan 3 öğrenciye ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayakta müdahale edildi.
ÖĞRENCİLERİ BIRAKIP HASTANEYE GİDECEKMİŞ
Aynı günün sabahında sırtında ağrıları olan Mevlüt Bayar'ın ailesinin, hastaneye gitmesi konusunda ısrarlarını geri çevirdiğini, öğrencileri okula bıraktıktan sonra gideceğini söylediği ifade edildi. Bu arada, kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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