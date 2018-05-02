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Kalp krizi geçiren ünlü iş adamı, hayatını kaybetti

KALP KRİZİ GEÇİREN ÜNLÜ İŞ ADAMI, HAYATINI KAYBETTİ

Gentaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Kalp Krizi Geçiren Ünlü İş Adamı, Hayatını Kaybetti(8/10)4

GENTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı 68 yaşındaki Ahmet Kahraman geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Bolu Gerede Yenecik Köyü'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

GENTAŞ'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Grubumuza Bağlı şirketlerin birçoğunda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Ahmet Kahraman'ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybettik. 'Kahraman' ailesinin, şirketler grubumuzun ve ülkemizin bu acı kaybının üzüntüsünü tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" denildi.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Ahmet Kahraman'ın cenazesi 2 Mayıs Çarşamba günü Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Yenecik Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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