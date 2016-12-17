

Tıp camiasının tanınmış kalp cerrahlarından Prof. Dr. Bingür Sönmez, Kayseri'de yumurta oyma eserleri sergisinin açılışında yaptığı konuşmada; Yumurtanın Allah'ın lütfettiği en doğal yiyecek olduğunu söyledi. Sönmez, kalp hastalarının günde 1 yumurta yemesi gerektiğini söyledi.







Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Kanatlı Sektörü Tanıtım Grubu Turkish Poultry'nin Türkiye Sergi Projeleri ana sponsorluğunda düzenlenen 'Yumurta Oyma Eserleri' sergisi, Kayseri'de açıldı. Kayseri Yumurta Üreticileri Birliğinin organizasyonu ve Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) katkılarıyla, bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına katılan Kalp Cerrahı Prof.Dr. Bingür Sönmez, geçmiş dönemlerde, yumurtu ile ilgili söylediği olumsuz sözler üzerine özür dilediğini belirtti. Prof.Dr. Sönmez şunları söyledi:







'Yumurta Allah'ın lütfettiği en doğal yiyecektir. Yüzde 90 proteini emilebilen, içinde 11 vitamin, 12 mineral ihtiva eden bir yiyecek. 2008 yılına kadar yumurta bir tabuydu, kolesterofobi aracıydı. Kolesterol bombası zannediliyordu. Ancak 2008 yılında yumurtadan özür diledim. Yumurtanın zarı da tableit yapılıp romatizmal hastalıklarda kullanılmaya başlandı. Kalp hastaları dahi günde 1 yumurta yiyebilirler. Çünkü içindeki kolesterol 200 miligramdır. Günlük ihtiyacımız 5-5,5 gramdır. Vücut bunu yapar. Siz yumurta yediğiniz zaman kan değeriniz göze alınmayacak kadar az artar. Hiç tereddütsüz herkes günde 1 yumurta yemeli. Özellikle çocuklar ve yaşlılar günde 1 yumurta yemeli. Ayrıca ete göre hesaplandığında çok ucuz bir protein kaynağıdır. Yumurtanın kilosu 10 TL civarında, etin kilosu ise 40 TL'nin üzerinde. Yumurtayı kalp hastalarına da öneriyorum. Onlar da günde 1 yumurta yemeli.'







Sergi açılışında yumurta oyma eserleri ustası Yusuf Eygören, sanatını icra etti. Bu güne kadar düzenlendiği şehirlerde yaklaşık 200 bin kişinin gezdiği Yumurtadan Sanata Sergileri, içi boşaltılmış yumurtaların hassas matkaplar yardımıyla oyularak birer sanat eseri haline getirilmesiyle oluşturuluyor ve ziyaretçileri tarafından ilgi ve hayranlıkla karşılanıyor.







Serginin açılışına, Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı ve Kanatlı Sektörü Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Afyon da, bu zamana kadar düzenlendiği şehirlerde on binlerce insanın gezdiği Yumurtadan Sanata Sergilerini, Türkiye'nin en önemli yumurta üretim merkezlerinden birisi olan Kayseri'ye getirmekten mutlu olduklarını ifade etti. Sergi, 24 Aralık'a kadar açık kalacak.







kaynak:sabah