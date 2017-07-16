KAMPA GEÇ GELEN TALİSCA'NIN CEZASI BELLİ OLDU
Beşiktaş, yeni sezon kampına 12 gün geç gelen Brezilyalı Anderson Talisca'ya, geç geldiği gün başına 5 bin Euro, toplamda 60 bin Euro ceza kesti.
Beşiktaş'ta 4 Temmuz'da İstanbul'a gelmesi beklenirken önceki gün kampa katılan Anderson Talisca'ya verilecek ceza belli oldu.
60 BİN EURO CEZA ÖDEYECEK
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuya geç geldiği gün başına 5 bin Euro ceza verme kararı aldı. Kampa 12 gün geç kalan Talisca, 60 bin Euro ceza ödeyecek.
Kaynak: haberinburada
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