Plajda Adım Atılacak Yer Kalmadı!
Elektrik Faturasındaki Açma-Kapama Bedeli İle İlgili Emsal Karar
Ankara Otogarı İçin Flaş Karar! Mahkeme İptal Etti
İran, Kuzey Irak'taki Dağlık Bölgeyi Bombaladı!
Diş Çürüklerini Beslenme Tarzı Nasıl Tetikliyor?
Kurban Bayramı Ne Zaman?
Kapıkule Sınır Kapısında Yoğunluk!
Havalar Ne Zaman Serinleyecek ?
Messi'nin Düğününde Arda Yok
Ankara'da Taksicilerin Kavgası Cinayetle Bitti
Kentsel Dönüşümde 125 Bin Konut Rakamına Ulaştı
Hipertansiyon Tüm Vücudu Etkiliyor!
Parkta Alkol Alan Kadın Sızıp Kaldı
5. Kattan Düşen İnşaat İşçi Hayatını Kaybetti!
İzmir'de Zeytinlikte Erkek Cesedi Bulundu!
Sampdoria Sneijder'den Vazgeçti
Beşiktaş Pepe Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Kamu İşçilerine Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu
Putin Katar Emiri İle Telefonda Görüştü
Hız Koridoru Uygulaması Başladı

kamu işçilerine yapılacak zam oranı belli oldu

KAMU İŞÇİLERİNE YAPILACAK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Başbakan Binali Yıldırım, Toplu İş Sözleşmeleri İmza Töreni'nde konuştu. Yıldırım, işçilere yapılacak zam oranının 2017'de ilk 6 ayda yüzde 7.5, ikinci altı ayda yüzde 5 olacağını açıkladı.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 11:59
Puan Ver : Kamu İşçilerine Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu(8/10)9


Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;



-Bugün gerçekleştireceğimiz 2017-2018 kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşmasını çalışanlarımız için ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplu sözleşme görüşmelerinde gerek kamu işçileri adına TÜRK-İŞ Başkanı olmak üzere Çalışma Güvenlik Bakanımız ve ekibi, Maliye Bakanımız ve ekibi de büyük çaba gösterdi.



-200 bin kamu çalışanımızı ilgilendirdiğini ifade ettik. Bu görüşmeler esnasında ciddi bir anlayış içinde olgunlukla karşılıklı görüşmeler bugüne kadar devam etmiş ve işçi sendikalarımızın çalışanlar adına talepleri, hükümetimizin imkanları azami oranda karşılanmaya çalışıldı. Tabii mükemmel iyinin düşmanıdır. Gönül ister ki en fazlasını verelim ama şunu biliyoruz bu ülke hepimizin.



-İnsan potansiyelimizi gücümüzü nen iyi şekilde değerlendirmek ülkenin geleceğe hazırlanması için olmazsa olmaz kaynağımızdır. AK Parti döneminde çerçeve anlaşmalar ile çalışanlarımızın özlük haklarında önemli gelişmeler kaydedildi. Geçen toplu sözleşme döneminde 2015-2016 yıllarında yapılan çerçeve anlaşmayla ilk defa denge ödeneği diye bir ödenek getirildi. İşçilerin aylık 2156 TL'nin altında olanlara 100 lira, 2250-2350 arasındakilere 50 lira iyileştirme yapıldı. 2015 için ilk yıl 6+5, 2016 için 3+3 öngörülmüştü. Bu oranlara enflasyon farkı ve sosyal yardımların yansıtılması ve sosyal yardımların 220 brüt olarak artırılması da ilave edildi.



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kamu  İşçilerine  Yapılacak  Zam  Oranı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER