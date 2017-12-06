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Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 17:20
Puan Ver : Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı(8/10)4

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzu'nda yer alan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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