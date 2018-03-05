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Kamu Personeli Danışma Kurulu, Emekli İkramiyesi İçin Toplanıyor

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU, EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN TOPLANIYOR

2 bin lira bayram ikramiyesi, bu ay Kamu Personeli Danışma Kuruluna taşınacak. Memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak.

Tarih : 05 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Kamu Personeli Danışma Kurulu, Emekli İkramiyesi İçin Toplanıyor(8/10)4

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi isteyen memurların ve emeklilerin heyecanla beklediği toplantı, bu ay yapılacak. Toplantıda bayram ikramiyesinin masaya yatırılması beklenirken, memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak.

İKİNCİ TOPLANTI

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK gündemine geliyor. Toplu sözleşme sonrası ilk KPDK toplantısı Kasım'da yapılmıştı. İkinci toplantı ise bu ay gerçekleştirilecek. Toplantıda, memurlara ve emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Memur- Sen, toplu sözleşme masasında ikramiye tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Toplantıda anlaşma sağlanırsa, memurlara ve memur emeklilerine yılda 2 kez ikramiye dönemi başlayacak. Bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolunu açabilecek. Çünkü Memur-Sen'in daha önce memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban bayramlarında 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, "İkramiye memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ- Kur emeklilerine de yaygınlaştırılabilir. Bir kararnameyle düzenleme yapılabilir. Yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye uygun olur düşüncesindeyiz" demişti.

EK ÖDEMEDE 2 TAKSİT ZAMANI

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ek ödemeler sürüyor. Geçen yıl başvurup ek ikramiyesini alanlara, varsa kalan ödemeleri bu aydan itibaren yapılacak. Memur emeklileri, geçen yıl hangi tarihte ek ikramiyelerini almışlarsa, bu yılın aynı döneminde ödemeleri 1 yıllık faiziyle birlikte yapılacak. Yasada ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verileceği karara bağlanmıştı. Emeklilere ilk ödemeler Mart 2017'de başlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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