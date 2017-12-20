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Kamuda Çalışan Taşeron İşçilere Kadro Khk İle Verilecek
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KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO KHK İLE VERİLECEK


KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO KHK İLE VERİLECEK
Tarih : 20 Aralık 2017, 07:20
Puan Ver : Kamuda Çalışan Taşeron İşçilere Kadro Khk İle Verilecek(9/10)10


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen taşerona kadro müjdesiyle birlikte yaklaşık 900 bin taşeron işçi, kadronun verileceği tarihi beklemeye başladı. Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. TBMM'den edinilen bilgiye göre, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro Kanun Hükmünde Kararname ile verilecek.



DÜZENLEMEYLE İLGİLİ DETAYLAR BELİRSİZ



Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesi, çalışma hayatının gündemindeki yerini koruyor. Düzenlemenin kapsamıyla ilgili bazı belirsizlikler sürerken bu süreçte işçi sendikalarının talepleri de öne çıkıyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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