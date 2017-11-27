KAMUDAN EMEKLİ OLANLARIN, EK İKRAMİYE ÖDEMESİNDE BAŞVURULAR 27 OCAK'TA BİTİYOR
Kamuda 30 yıldan fazla çalışmış emeklilere ek ikramiye ödemelerinde başvuru süresi daralıyor. Başvurular, 27 Ocak'ta son bulacak.
Kamuda 30 yıl üzerinde hizmeti olan emeklilerin ek ikramiye alma hakkı bulunuyor. 400 binden fazla emekli kamu görevlisini ilgilendiren bu düzenlemeden şimdiye kadar 232 bin 506 kişi yararlandı. Kalanların en geç 27 Ocak 2018 tarihine kadar başvurması gerekiyor.
TOPLAM 1,1 MİLYAR LİRA ÖDENDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuda 30 yılın üzerinde hizmeti olan 232 bin 506 emekliye toplam 1,1 milyar lira ödemede bulundu.
Yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanındı.
Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayıldı.
İmkan kapsamında, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak'ı takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunma şartı getirildi. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenmesi kararlaştırıldı.
Mart itibarıyla başlayan ödemeler kapsamında müracaat eden ve başvurusu haklı bulunan 232 bin 506 kişiye SGK tarafından toplam 1,1 milyar lira ödeme yapıldı.
"HALA BAŞVURMAYANLAR VAR"
Türkiye Emekli Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yılın üzerinde hizmeti olan emekli memurlar için ek ikramiye ödemelerini olumlu bulduklarını söyledi.
Ergün, kanunun yasalaşma sürecinde ikramiye miktarlarının artılması taleplerinin ise tam karşılık bulmamasının burukluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ödemelerin uygulamadan önce davalar açılarak yürüdüğünü anlatan Ergün, ikramiye farklarının ödenmesini öngören kanunla, emeklilerin devlette kalan alacaklarının verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Ergün, "Çok sayıda emeklimiz başvurup ek ikramiyesini aldı. Ama hala başvurmayanların olduğunu biliyoruz. 400 binden fazla emekliyi ilgilendiren bu imkandan şimdiye kadar 232 bin kişi yararlanmış. Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olan emeklilerimiz, son başvuru tarihi 27 Ocak 2018 olan bu imkandan vakit geç olmadan başvuruda bulunup faydalanabilirler." dedi.
Kaynak: haberinburada
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