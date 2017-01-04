Galatasaray'ın Kamp Kadrosu Belli Oldu
Pkk Operasyonunda Gözaltına Alınan Şahıslar Tutuklandı
İrem Derici İlaçlarla Mı Zayıfladı?
Cnn International, Erdoğan'ın Açıklamalarını Canlı Verdi
Hamsi Tarihinde Bir İlk Yaşandı!
Trabzon'da Cinnet! Annesiyle Kardeşlerini....
'barajların Efendisi' İstihdamı Katlayacak
50 Bin Tl, Kredi Şartlarını Sağlayan Herkese Verilecek
Yıldırım'dan Trump'a Çağrı: Bu Kepazeliğe Son Verin!
'üst Akıl' Diyorlar, Sen Hükümetsin, Tuzağı Boz!
Fenomen Hür Kız Ayşe Teyze Estetik İçin Samsun'da!
‘Daha Çok Sokağa Çıkın Daha Fazla Kenetlenin'
Kamuflaj Kralı Leonardo!
Atilla Kaya İstifa Etti
Suriye'de Ateşkesin Önündeki En Büyük Tehlike
En Ciddi Rakiplerimiz Göztepe Ve Sivasspor
Kapalı Ortamdaki Her Dört Sigaradan Biri...
İzmir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 40 Gözaltı
Halk Asgari Ücrete Yapılan Zammı Yetersiz Buldu
Yerli Helikopter 6 Eylül 2018'de Uçacak

kamuflaj kralı leonardo!

KAMUFLAJ KRALI LEONARDO!

Oscarlı aktör Leonardo DiCaprio, paparazzilere yüzünü göstermemek için şekilden şekile giriyor.

Tarih : 04 Ocak 2017, 14:09
Puan Ver : Kamuflaj Kralı Leonardo!(5/10)6


Geçtiğimiz yıl 'The Revenant' filmiyle Oscar alan Leonardo DiCaprio, hızlı aşk hayatıyla da yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. 2016'nın başında model Kelly Rohrbach'tan ayrılan 42 yaşındaki aktörün ismi Rihanna ile anılmıştı.



Ardından Danimarkalı model Nina Agdal ile yeni bir ilişkiye yelken açan DiCaprio; süper lüks tatilleri, filmleri ve çevre bilinciyle ilgili yürüttüğü çalışmalarla da ilgi odağı oldu. Ancak ünlü aktör, kırmızı halı seremonisi ve ödül törenleri dışında objektiflere yüzünü göstermemeye kararlı.



Geçtiğimiz günlerde Nina Agdal ile Meksika'daki bir plajda keyif yapan DiCaprio, paparazzileri fark edince bir havluyla başını tamamen kapattı. Yakışıklı aktör, geçtiğimiz yaz Coachella Festivali'nde yüzünü bir tişörtle kapatarak ilginç bir görüntü sergilemişti. DiCaprio'nun, Kate Hudson'ın evindeki partiden çıkarken yüzüne kurt maskesi takması da çok konuşulmuştu.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Kamuflaj  Kralı  Leonardo    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER