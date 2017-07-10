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Kamuya 25 Bin Memur Aranıyor

KAMUYA 25 BİN MEMUR ARANIYOR

Devlet personel alımı için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artı bir istihdam çağrısı, özel sektörde geniş yer bulurken, hükümet de elini taşın altına koydu.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Kamuya 25 Bin Memur Aranıyor(10/10)6

Bakanlıklar bünyelerine alacakları memur sayısını kendileri açıklarken, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) da kamu kurumlarının eleman ihtiyaçlarını duyuruyor. Kamu çalışanı olmak isteyenler DPB'nin internet sitesinden kendilerine uygun olan işlere bakıp, başvuru yapabiliyor. Şu an DPB'nin internet sitesinde 25 bin 268 açık iş bulunuyor. Takvim'in haberine göre, üniversitelerden devlet dairelerine pek çok kamu kurum ve kuruluşu eleman arıyor.

İSTİHDAM TAKVİMİ

- Pazaryeri Belediye Başkanlığı: 1 sürekli işçi alacak. Son başvuru bugün.

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 11 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

- Gümüşhane Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

- TÜBİTAK BİLGEM: 10 bilgi sistemleri ve tesis güvenlik elemanı alacak. Son başvuru yarın.

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 63 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Temmuz.

- TÜBİTAK MAM GMBE: Belirli süreli 36 proje personeli alacak. Son başvuru 12 Temmuz.

- Ahi Evran Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Temmuz.

- Bitlis Eren Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Temmuz.

- Kırıkkale Üniversitesi: 26 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Temmuz.

- TÜBİTAK BİLGEM: Belirli süreli 25 proje personeli alacak. Son başvuru 13 Temmuz.

- Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 5 uzman, 2 destek personeli ve 1 iç denetçi istihdam edecek. Son başvuru 14 Temmuz.

- Emniyet Genel Müdürlüğü: Sözleşmeli 8 helikopter, 2 uçak pilotu alacak. Son başvuru 14 Temmuz.

- Hacettepe Üniversitesi: 79 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 14 Temmuz.

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 19 akademik personel alacak. Son başvuru 14 Temmuz.

- Bartın Üniversitesi: 4 akademik personel alacak. Son başvuru 14 Temmuz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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