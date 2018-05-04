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Kamyon Kaza Yapınca Kasadaki Arı Kovanları Yola Saçıldı

KAMYON KAZA YAPINCA KASADAKİ ARI KOVANLARI YOLA SAÇILDI

Aydın'da köprüye takılarak kaza yapan kamyonun kasasındaki 20 arı kovanı yola saçıldı. Yaklaşık 20 bin TL'lik zarar olduğu söylendi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Kamyon Kaza Yapınca Kasadaki Arı Kovanları Yola Saçıldı(7/10)3

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaza yapan kamyonun kasasındaki yaklaşık 20 kovanın yola saçılması nedeniyle dağılan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı.

KAMYON KAZA YAPINCA KASADAKİ ARI KOVANLARI YOLA SAÇILDI

Muğla'dan Ankara'ya seyreden Kazım C. idaresindeki kamyonun kasasına istiflenen kovanlar, Hürriyet Caddesi'nde bir köprüye takıldı.

Kazada, kamyonun kasasında bulunan yaklaşık 20 kovan yola saçıldı. Kovanlardan etrafa dağılan arılar ise yoldan geçen vatandaşlardan bazılarını soktu.

POLİS CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arıların daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla caddeyi trafiğe kapattı, çevredekilere uyarılarda bulundu.

ARILAR KAMYONA YÜKLENİP ŞEHİR DIŞINA ÇIKARILDI

Ekipler, kovanları kamyona yükleyerek aracı şehir dışına çıkardı. Binlerce arının telef olduğu kazada yaklaşık 20 bin liralık zarar oluştuğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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