KAMYONET BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ!
Araç sürücüsü 41 yaşındaki Cenk Ali Sağlam hayatını kaybetti
Trabzon'da kamyonetin yol kenarındaki korkulukları kırarak bina üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde Atapark-Erdoğdu yolu başlangıcında 41 yaşındaki Cenk Ali Sağlam'ın kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırarak, yolun alt kısmında Zağnos Vadisi'nde bulunan kültür merkezi binasının üzerine düştü.
kaynak:habertürk
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