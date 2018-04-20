Saldırı Sonrası Şenol Güneş'ten İlk Açıklama: Canım Değil İçim Acıyor
Başbakan 'endişeliyiz' Diyen Abd'ye Sert Çıktı: İşinize Bakın!
Olaylı Derbiyi Yorumlayan Müge Anlı, Suçluyu Buldu
Şenol Güneş'e Yapılan Saldırı, Başbakan'ı Kızdırdı
Kamyonet Şarampole Yuvarlandı! Cenazeleri El Ele Tutuşup Çıkardılar
Yeni Havalimanı'nın İlk Konuğu 7 Bölgeden Gelen Çocuklar Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Olaylı Derbinin Kararı İçin Tarih Verdi
Ak Partili Şentop, Chp'nin Sürpriz Adayını Duyunca Kahkaha Attı
Düşman Kardeşlerin Tarihi Zirvesi Öncesi Bir İlk! Kırmızı Hat Kuruldu
Tüp Bomba Gibi Patladı, Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Ölü, 16 Yaralı
Türkiye Dün Akşam Ekran Başındaydı! İşte Gecenin Reytingleri
Altın Fiyatları Sakinledi
İstanbul'a Gelen Robot Sofia Sözleriyle Şaşırttı: Bana Para Vermediler
Ankara, Fetö'cüyü Serbest Bırakan Yunanistan'a Sert Çıktı
Kulisleri Hareketlendiren Görüşme! Bir Araya Geliyorlar
Mide Bulandıran Olay! Kediye Tecavüz Edip Bıraktılar
Elitaş Anlattı, Cumhurbaşkanlığı Pusulası Nasıl Olacak
60 Bin Liraya Çoban Bulamıyorlar
Chp'li Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı
Şenol Güneş, Bugünkü Antrenmana Çıkmıyor

Kamyonet şarampole yuvarlandı! Cenazeleri el ele tutuşup çıkardılar

KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI! CENAZELERİ EL ELE TUTUŞUP ÇIKARDILAR

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Vatandaşlar el ele tutuşarak yaralıları ve cenazeleri şarampolden çıkardı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Kamyonet Şarampole Yuvarlandı! Cenazeleri El Ele Tutuşup Çıkardılar(6/10)2

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Hizan-Gayda yolu üzerinde H.İ. yönetimindeki kamyonet Hizan'dan Gayda bölgesine giderken, arkadan bir aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada H.A. ve H.K. hayatını kaybederken, sürücü H.İ. ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Şarampole yuvarlanan kamyonetteki yaralıları kurtarmak için sağlık ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu. Sedyeye bağlanan yaralılar, el ele tutuşan vatandaşların desteğiyle yola taşındı. Burada bekleyen ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı şekilde şarampolden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kamyonet  Şarampole  Yuvarlandı  Cenazeleri  El  Ele  Tutuşup  Çıkardılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER