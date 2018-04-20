KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI! CENAZELERİ EL ELE TUTUŞUP ÇIKARDILAR
Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Vatandaşlar el ele tutuşarak yaralıları ve cenazeleri şarampolden çıkardı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Hizan-Gayda yolu üzerinde H.İ. yönetimindeki kamyonet Hizan'dan Gayda bölgesine giderken, arkadan bir aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada H.A. ve H.K. hayatını kaybederken, sürücü H.İ. ile yanındaki 2 kişi yaralandı.
YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
Şarampole yuvarlanan kamyonetteki yaralıları kurtarmak için sağlık ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu. Sedyeye bağlanan yaralılar, el ele tutuşan vatandaşların desteğiyle yola taşındı. Burada bekleyen ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı şekilde şarampolden çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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