Fikret Hakan, Tek Pantolonla Çıktığı Yolda Efsane Oldu! İşte Kendi Ağzından Hikayesi
Bikinili Görüntülenen Katy Perry'nin Kiloları Aldı Başını Gitti
Tunceli'de Ele Geçirildi: Tam 100 Kilo!
Roma Döneminden Kalan Mezar Odası Definecilerin Talanına Uğradı
Beşiktaş Yönetimi, Terör Saldırısında Şehit Düşen Tunç Uncu'nun Ailesine Ev Aldı
Galatasaray'ın Anlaştığı Feghouli, Hafta Sonuna Kadar İstanbul'a Gelecek
Kayserispor, Sabri Sarıoğlu'na Rest Çekti: Geliyorsan Gel
Kamyonetle Jandarma Aracı Çarpıştı: 1 Şehit, 3'ü Asker 7 Yaralı
Beşiktaş'ın İstediği Aboubakar, Porto'yla Antrenmanlara Çıktı
Oyuncu Necmi Yapıcı Ve Eşi, Denizde Romantik Dakikalar Yaşadı
İspanyol Tenisçi Nadal, Elendiği Turnuvada Korttan Ayrılmak İçin Rakibini Bekledi
Dayak Yedi, Felç Kaldı, Yoğun Bakımda Hapis Cezasını Çekiyor
Özge, Denizde Yeni Bir Akım Başlattı
Karadenizli Turizmci Körfez'den Gelen Turisti Kaybetme Endişesi Yaşıyor
Titan Yeniden Hortladı! 30 Bin Kişi Dolandırıldı!
Taraftarı Kendinden Geçiren Tarık Haberi Yalan Çıktı
Antalyasporlu Eto'o, Marsilya'dan 2 Yıllık 8 Milyon Euro İstedi
G.Saray Teknik Direktörü, "Kalıyorum" Diyen Sneijder'i İstemiyor
Türk Sinemasının Usta İsmi Fikret Hakan Hayatını Kaybetti
Cinnet Getiren Asker Arkadaşlarını Tarayıp İntihar Etti: 3 Şehit, 3 Yaralı

Kamyonetle jandarma aracı çarpıştı: 1 şehit, 3'ü asker 7 yaralı

KAMYONETLE JANDARMA ARACI ÇARPIŞTI: 1 ŞEHİT, 3'Ü ASKER 7 YARALI

Devriye görevini yürüten jandarma aracının kamyonetle çarpıştığı kazada 1 asker şehit oldu, 3'ü asker toplamda 7 kişi yaralandı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 10:40
Puan Ver : Kamyonetle Jandarma Aracı Çarpıştı: 1 Şehit, 3'ü Asker 7 Yaralı(10/10)6

Devriye görevini yürüten jandarma aracı bir kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 asker şehit oldu 3'ü asker toplamda 7 kişi yaralandı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 3'Ü ASKER TOPLAMDA 7 KİŞİ YARALAND

Kütahya'nın merkeze bağlı İhsaniye köyü yakınlarında devriye görevini yürüten jandarma aracı bir kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu 3'ü asker toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olay yerinde savcının incelemesi devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kamyonetle  Jandarma  Aracı  Çarpıştı  1  Şehit  3  Ü  Asker  7  Yaralı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER