KAMYONETLE JANDARMA ARACI ÇARPIŞTI: 1 ŞEHİT, 3'Ü ASKER 7 YARALI
Devriye görevini yürüten jandarma aracının kamyonetle çarpıştığı kazada 1 asker şehit oldu, 3'ü asker toplamda 7 kişi yaralandı.
Devriye görevini yürüten jandarma aracı bir kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 asker şehit oldu 3'ü asker toplamda 7 kişi yaralandı.
1 ASKER ŞEHİT OLDU, 3'Ü ASKER TOPLAMDA 7 KİŞİ YARALAND
Kütahya'nın merkeze bağlı İhsaniye köyü yakınlarında devriye görevini yürüten jandarma aracı bir kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu 3'ü asker toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olay yerinde savcının incelemesi devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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