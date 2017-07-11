Devriye görevini yürüten jandarma aracı bir kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 asker şehit oldu 3'ü asker toplamda 7 kişi yaralandı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 3'Ü ASKER TOPLAMDA 7 KİŞİ YARALAND

Kütahya'nın merkeze bağlı İhsaniye köyü yakınlarında devriye görevini yürüten jandarma aracı bir kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu 3'ü asker toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olay yerinde savcının incelemesi devam ediyor.

Kaynak: haberinburada