Temeli Bu Yıl Atılıyor, 5 Bin Kişiye İş Kapısı Olacak
Kyk Borçlarının Silinmesi Teklifi Meclis'te!
Rodrigues Değerine Değer Kattı! İşte Genç Yıldızın Bonservis Bedeli
Son Dakika! Ak Partili 316 Vekil Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin İmza Verdi
Tarihi Duruşma Öncesi Fatih Terim, Tff'den Talepte Bulundu
Acil İhtiyaç Nedeniyle Böbreğimi Satıyorum Yazısıyla Sokaklarda Yürüdü
Yarıda Kalan Derbiyi Yönetecek Hakem Belli Oldu!
Gerilim Tırmanıyor! Ege'deki Dev Tatbikata Almanya Çağrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut: Genel Af Çıkaralım
Chp'li Vekil Aday Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Cumhurbaşkanı Adayı Parti İçinden Olacak
Google'ın 2,2 Milyar Dolarlık Jose Calderon Hatası Görenleri Şaşkına Çevirdi
Masraflarını Karşılayamayan Kız Öğrencileri İş Adamlarına Pazarlayan Yurt Müdürü Yakayı Ele Verdi
Galatasaray, Borsa'da Da Rakiplerini Gol Attı
Aldatılan Genç Kadın İntikam Almak İçin Çıktığı Yolda Seri Metrese Dönüştü
Kamyonun Altında Kalan Yaşlı Kadın, Kızının Gözleri Önünde Can Verdi
Aym, Chp'nin Seçim Güvenliği İtirazını Esastan Görüşecek
Doğu'nun İncisi Diyarbakır'da Oteller Doldu Taştı
Sosyal Medyada Daha Fazla Beğeni Almak İçin Kendini Trenin Altına Attı
'chp'nin Adayı Abdüllatif Şener' İddialarına Ak Parti'den İlk Yorum
Emeklilere Bir Müjde Daha! Maaşlara Koruma Geliyor

Kamyonun altında kalan yaşlı kadın, kızının gözleri önünde can verdi

KAMYONUN ALTINDA KALAN YAŞLI KADIN, KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE CAN VERDİ

Yalova'da karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kamyonun altında kalarak, kızının gözleri önünde can verdi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Kamyonun Altında Kalan Yaşlı Kadın, Kızının Gözleri Önünde Can Verdi(5/10)1

Yalova'da karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kendisini fark etmeyen kamyonun altında kalarak can verdi.

YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kızı N.A ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mualla Anık (80), Çınarcık istikametinden gelen İlhami A. (36) idaresindeki kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMYON ŞOFÖRÜ YAŞLI KADINI GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kızı N.A. ise kazadan kılpayı ile kurtuldu. Kamyon şoförünün yaşlı kadını görmediğini söylediği öğrenildi.

OLAY YERİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sonrası bulvarda trafik dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde yapılan tespitler sonrasında yaşlı kadının cesedi cenaze aracına konularak Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kamyonun  Altında  Kalan  Yaşlı  Kadın  Kızının  Gözleri  Önünde  Can  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER