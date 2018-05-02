KAMYONUN ALTINDA KALAN YAŞLI KADIN, KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE CAN VERDİ
Yalova'da karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kamyonun altında kalarak, kızının gözleri önünde can verdi.
Yalova'da karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kendisini fark etmeyen kamyonun altında kalarak can verdi.
YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kızı N.A ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mualla Anık (80), Çınarcık istikametinden gelen İlhami A. (36) idaresindeki kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
KAMYON ŞOFÖRÜ YAŞLI KADINI GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Kızı N.A. ise kazadan kılpayı ile kurtuldu. Kamyon şoförünün yaşlı kadını görmediğini söylediği öğrenildi.
OLAY YERİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza sonrası bulvarda trafik dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde yapılan tespitler sonrasında yaşlı kadının cesedi cenaze aracına konularak Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Masraflarını Karşılayamayan Kız Öğrencileri İş Adamlarına Pazarlayan Yurt Müdürü Yakayı Ele Verdi
- Aldatılan Genç Kadın İntikam Almak İçin Çıktığı Yolda Seri Metrese Dönüştü
- Sosyal Medyada Daha Fazla Beğeni Almak İçin Kendini Trenin Altına Attı
- Dünya Beşik Gibi! Son 24 Saatte 3 Büyük Deprem Meydana Geldi
- Yılan Isırınca İnek Dışkısına Gömdüler, Bütün Köy Oturup İzledi
Bu Haberle İlgili Yorumlar