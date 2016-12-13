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Kan bağışı hakkında bilinen yanlışlar!

KAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLİNEN YANLIŞLAR!

Dr. Saltuk Buğra Özcanlı, bazı insanlarda 'kan bağışlarsam kolay hasta olurum, üşürüm, bayılırım' diye yanlış bir inanışın olduğunu ifade etti

Tarih : 13 Aralık 2016, 16:19
Puan Ver : Kan Bağışı Hakkında Bilinen Yanlışlar!(10/10)10


Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı, bazı insanlarda 'kan bağışlarsam kolay hasta olurum, üşürüm, bayılırım' diye yanlış bir inanışın olduğunu ifade ederek, "Böyle bir inanış kesinlikle yanlıştır. Kan bağışı kesinlikle üşümeye, çabuk hastalanmaya, direnç düşmesine sebep olmaz. Kan bağışı tam tersine sağlıktır ve insanların direncinin tekrardan yerine gelmesini sağlar" dedi.



Kan bağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Özcanlı, "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" sloganıyla çıktıkları yolda Türk Kızılay'ı olarak tüm ülkenin kan ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Bu doğrultuda kurum, sivil, çadır ve otobüs ekipleriyle çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Özcanlı, amaçlarının tüm ilin kan ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.



"BAĞIŞLADIĞINIZ HER CAN KURTARILAN 3 CAN"



Bu yıl başında 66 bin ünite kan bağışı alma hedefi koyduklarını hatırlatan Özcanlı, "Şu an 60 bin civarındayız. Aralık ayı hedefimizle beraber yıllık hedefimize inşallah tutturacağız, herhangi bir problem olmayacak. Bu yıl Türk Kızılay'ı olarak Mersin'deki hastanelerin kan ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılayabildik. Tabi 'Bağışladığınız Her Kan Kurtarılan 3 Can' cümlesindeki o 3 can demek, biz aldığımız bir ünite kanı 3'e ayırıyoruz. Bağışlanan her bir kandan ayrılan kırmızı kısmını bir hastaya, plazma kısmı dediğimiz başka bir kısmını başka bir hastaya, pıhtılaşma hücresini de başka bir hastaya veriyoruz. O yüzden diyoruz ki bağışlanan her kan kurtarılan 3 can anlamına geliyor. Bu hastaların kan ihtiyaçları bir şekilde karşılanmış oluyor. Biz 2017 yılındaki hedefimizi 68 bin olarak belirledik. 68 bin kan hedefi yolunda 2017 yılında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Artık hastanelerde hastası olan insanların zor dönemlerinde kan arama işlemini sonlandıracağız. Gönüllü bağışçılarımızdan aldığımız kanları hastanedeki hastalarımıza göndermiş olacağız. Tabi vatandaşlarımız da kan bağışı konusunda artık bilinçleniyor" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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