KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ! İSRAİL ASKERLERİ FİLİSTİNLİ GENCİ ÖLDÜRÜP KAMERAYA ALDI
İsrailli askerlerin sınıra yaklaşan bir Filistinliyi vurduktan sonra eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı duyuluyor.
İsrail askerlerinin, bir Filistinli genci keskin nişancı atışıyla öldürdüğü, ardından dalga geçtikleri anı kameraya aldıkları ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda telle çevrili sınıra yaklaşan bir Filistinli gencin, İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu an görülüyor.
"MAVİ ELBİSELİYİ DURDUĞU ZAMAN VUR"
Keskin nişancıya ait tüfeğin dürbününden kaydedilen görüntüde 3 Filistinli gencin sınıra yaklaştığı görünüyor. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan videoda, İsrailli komutanın kaydın alındığı tüfeği kullanan keskin nişancıya "mavi elbiseli olanı durduğu zaman vur" diye emir verdiği duyuluyor.
GENCİ VURDUKTAN SONRA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR
Ancak, keskin nişancı pembe tişört giyen Filistinli genci hedef aldığını söylüyor. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra bir el silah sesi duyuluyor ve sınıra yakın bir bölgede bulunan ve üzerinde pembe tişört bulunan genç yere düşüyor.
Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin ise Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor.
FİLİSTİNLİLER GENCE YARDIM EDİYOR
Silah sesinin ardından onlarca Filistinli vurulan genci hastaneye kaldırmak için bölgeye geliyor ve genci oradan alıyor. Filistinli gencin vurulduğu anda bölgeden çok sayıda ambulans sesi yükseliyor.
Bu sırada kayıtta olan kamerada İsrail askerlerinin güldükleri duyuluyor.
SINIRA YAKLAŞANLARA "VUR" EMRİ VERİLMİŞTİ
Ne zaman ve nerede çekildiği tam olarak bilinmeyen videonun İsrail ablukası altındaki Gazzesınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde çekildiği tahmin ediliyor.
Zira İsrail ordusu askerlerine Gazze'de düzenlenen barışçıl gösterilerde sınıra yaklaşan Filistinlileri vurma emri vermişti.
32 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ, 2850 FİLİSTİNLİ YARALANDI
30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli öldürüldü, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusu, Filistinliler arasında büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, videonun aylar önce kaydedildiği ileri sürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
FİLİSTİNLİLER "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ" NE DEVAM EDECEK
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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