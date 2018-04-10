Beyaz Saray Duyurdu! Trump, Tüm Ziyaretlerini İptal Etti
Artış Durdurulamıyor! Dolar Ve Euro Rekor Üstüne Rekor Kırdı
Fıfa, Futbolda Kiralık Transfer Dönemini Kaldırıyor
10 Yaşındaki Oğlunu 16 Kez Bıçaklayarak Öldüren Baba: İdamımı İstiyorum
Çiftçi Canından Bezdi! Paraşütle Binlerce Böcek Tarlaya Atılmış
Boşanmak İçin Adliyeye Geldi, Kocası Ve Kayınpederinden Dayak Yedi
Polise ''intihar Edeceğiz'' Dedi, Önce Arkadaşını Sonra Kendini Vurdu
53 Yaşında Öğretmen, 15 Yaşında Öğrencisiyle Defalarca Birlikte Oldu
Sınavda Bebeğini Emziren Afgan, Üniversitenin En İyi Bölümüne Girdi
Suudilerin Julian Assange'ı: Suudi Veliaht Prens Bin Selman 3 Ay Sonra Kral Olacak
Cumhurbaşkanı Talimat Verdi, Muhtarlar İspanya'ya Gitti
Babanın Feryadı Yürek Dağladı: 'sarıl Diyordun' Kızım, Sarıldım
Havalimanında Leylek Alarmı! Uçaklar Pisti Pas Geçti
Dolandırıcılardan Son Anda Kurtuldu! 20 Bin Lirası Cebinde Kaldı
Reytinglerde Büyük Sürpriz! Birincilik El Değiştirdi
Tosun'un Attığı Kazık Film Oluyor! Senaryoyu Yazan İsim Tanıdık
Kıyafetini Gören 'sokağa Böyle Çıkılır Mı?' Dedi
Skandal İddia! Yunan Askeri, Türk Helikopterine Uyarı Ateşi Açtı
Kan Donduran Görüntü! İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürüp Kameraya Aldı
'afrin'i Suriye'ye Teslim Et' Diyen Rusya'ya Ateş Püskürdü!

Kan Donduran Görüntü! İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürüp Kameraya Aldı

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ! İSRAİL ASKERLERİ FİLİSTİNLİ GENCİ ÖLDÜRÜP KAMERAYA ALDI

İsrailli askerlerin sınıra yaklaşan bir Filistinliyi vurduktan sonra eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı duyuluyor.

Tarih : 10 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Kan Donduran Görüntü! İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürüp Kameraya Aldı(10/10)6

İsrail askerlerinin, bir Filistinli genci keskin nişancı atışıyla öldürdüğü, ardından dalga geçtikleri anı kameraya aldıkları ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda telle çevrili sınıra yaklaşan bir Filistinli gencin, İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu an görülüyor.

"MAVİ ELBİSELİYİ DURDUĞU ZAMAN VUR"

Keskin nişancıya ait tüfeğin dürbününden kaydedilen görüntüde 3 Filistinli gencin sınıra yaklaştığı görünüyor. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan videoda, İsrailli komutanın kaydın alındığı tüfeği kullanan keskin nişancıya "mavi elbiseli olanı durduğu zaman vur" diye emir verdiği duyuluyor.

GENCİ VURDUKTAN SONRA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Ancak, keskin nişancı pembe tişört giyen Filistinli genci hedef aldığını söylüyor. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra bir el silah sesi duyuluyor ve sınıra yakın bir bölgede bulunan ve üzerinde pembe tişört bulunan genç yere düşüyor.

Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin ise Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor.

FİLİSTİNLİLER GENCE YARDIM EDİYOR

Silah sesinin ardından onlarca Filistinli vurulan genci hastaneye kaldırmak için bölgeye geliyor ve genci oradan alıyor. Filistinli gencin vurulduğu anda bölgeden çok sayıda ambulans sesi yükseliyor.

Bu sırada kayıtta olan kamerada İsrail askerlerinin güldükleri duyuluyor.

SINIRA YAKLAŞANLARA "VUR" EMRİ VERİLMİŞTİ

Ne zaman ve nerede çekildiği tam olarak bilinmeyen videonun İsrail ablukası altındaki Gazzesınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde çekildiği tahmin ediliyor.

Zira İsrail ordusu askerlerine Gazze'de düzenlenen barışçıl gösterilerde sınıra yaklaşan Filistinlileri vurma emri vermişti.

32 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ, 2850 FİLİSTİNLİ YARALANDI

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli öldürüldü, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinliler arasında büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, videonun aylar önce kaydedildiği ileri sürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

FİLİSTİNLİLER "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ" NE DEVAM EDECEK

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kan  Donduran  Görüntü  İsrail  Askerleri  Filistinli  Genci  Öldürüp  Kameraya  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER