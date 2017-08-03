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Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ! TARTIŞTIĞI HAMİLE KADININ KARNINI TEKMELEDİ

Şili'de hastanede bir sağlık personeli, tartışma sırasında hamile olan iş arkadaşının saçlarından tutup kapıya çarptı. Kadın, saçlarını kurtarmaya çalışırken vicdansız mesai arkadaşı karnına sert bir tekme attı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 21:10
Puan Ver : Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi(7/10)3

Şili'de bir hastanede kaydedilen görüntüler insanlıktan nasibini alan herkesi ürpertiyor. Hamile kadının karnına tekme atan şahsın umursamazlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

HAMİLE KADINLA TARTIŞTI, SAÇLARINDAN TUTUP KAPIYA ÇARPTI

Şili'nin liman şehirlerinden biri olan Valparaiso'da bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir hastanede çalışan sağlık personeli, hamile olan iş arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kadının saçından tutan görevli, onu kapıya çarptı ardından da itti.

HAMİLE KADININ KARNINA SERT BİR TEKME ATTI

Korkusundan hiçbir karşılık veremeyen kadın ise saçlarına adamın elinden kurtarmaya çalıştı. Hamile kadın, yerdeki çantaları alıp gitmek için harekete geçtiğinde ise adam kadının karnına sert bir tekme attı. Kadını hastanenin güvenlik görevlileri kurtarırken, yaşananları ise güvenlik kamerası kaydetti.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU, BEBEĞİN DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edilirken, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı İl Müdürü Waleska Castillo, kadının avukatını arayarak gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı yapabileceklerini aktardığı öğrenildi. Hamile kadının şikayetçi olduğu da belirtilirken karnındaki bebeğin sağlık durumu hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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