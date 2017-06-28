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kan donduran infaz! iki erkek çocuk ellerindeki silahlarla...

KAN DONDURAN İNFAZ! İKİ ERKEK ÇOCUK ELLERİNDEKİ SİLAHLARLA...

Terör örgütü IŞİD Afganistan'da çekilen bir infaz videosunu paylaştı. Görüntülerde bu kez infazcılar çocuk. Kan donduran videoda iki küçük erkek çocuğu elleri arkadan bağlı iki kişiyi başlarına sıktıkları kurşunla öldürüyor.

Tarih : 28 Haziran 2017, 14:51
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Şoke eden görüntüler bu kez Afganistan'dan geldi. IŞİD tarafından mahkum edilen ve casus olduğu iddia edilen iki kişi başlarından vurularak öldürüldü.



Ancak infazcılar bu kez ne iri yarı yapısıyla ne de İngiliz  ya da Fransız aksanlarıyla dikkat çekti. Bu kez infazcılar küçük birer çocuktu.



Terör örgütü IŞİD'in yetiştirdiği, beyinlerini yıkadığı çocuklar gözlerini kırpmadan önlerinde diz çökmüş  ve elleri arkadan bağlı halde duran iki kişiyi öldürdü. Üstelik infaz edilenler de çocuk yaşta.



 



kaynak:milliyet








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