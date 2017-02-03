Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Başlıyor
Merkel O Röportajı Sordu: Demeciniz Sonrası Görüşmek İstedim
Chp Cumhuriyetin Adam Gibi Yürütülmesine Vesile Olsaydı...
Patlayan Flaşlarla Şoke Oldu!
Yılın İlk Enflasyon Oranları Açıklandı
Kanada'da Bir Camiye Daha Saldırı Düzenlendi
Fallout 4 İçin 58 Gb Büyük Grafik Güncellemesi!
Nextbit De Razer Ailesine Katıldı
En Çok Pazartesi Günleri Desteğe İhtiyaç Duyuyoruz
Siber Suçlulara Para Kaptıran Parasını Geri Alamıyor
Afyonkarahisar'da Yerli Telefon Seferberliği
Fujitsu, Palmsecure Biolock ‘U Tanıttı
Whatsapp'da Yeni Mesaj Düzeltme Özelliği
Bakan Özlü Aso Teknik Koleji'ni Yerinde İnceledi
Hayır Demek Psikolojik Olarak Mutlu Ediyor!
Zincirleme Kazada 2 Si Ağır 10 Kişi Yaralandı
Yürürlüğe Girdi! Damga Vergisi, Kdv, Ötv Oranları...
Trabzonspor'a İmza Attım Çünkü...
Tsk: 47 Deaş'lı Terörist Öldürüldü!
Ortadoğu Ve Çin İle Savaşa Gireceğiz

kanada'da bir camiye daha saldırı düzenlendi

KANADA'DA BİR CAMİYE DAHA SALDIRI DÜZENLENDİ

Kanada'nın Montreal kentinde bir camiye daha saldırı düzenlendi.

Tarih : 03 Şubat 2017, 10:29
Puan Ver : Kanada'da Bir Camiye Daha Saldırı Düzenlendi(6/10)4


Kanada'nın Montreal kentinde bir camiye daha saldırı düzenlendi.



Quebec City kentinde geçen pazar yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 6 Müslümandan 3'ünün cenaze töreninin olduğu gün, Montreal'in Pointe-Sainte-Charles bölgesindeki Khadijah Masjid Islamic Centre isimli cami, kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce taşlandı.



Montreal Polisinin açıklamasına göre, birkaç gün önce sprey boya ile girişine ve camlarına yazı yazılan Khadijah Masjid Islamic Centre'a, yumurtalı saldırı da yapılmış. Polis, dün düzenlenen saldırıda, caminin camlarının kırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



"6 Müslümanın öldürülmesinden sonra şoke olduk"



Merkezin yöneticisi Asik Ahmad, 'Son saldırı ile camlar kırılıncaya kadar olayı ciddiye almamıştık. Ancak son saldırı tam bir vandalizm.' dedi. Olayın, Quebec City'deki 6 Müslümanın şehit olduğu terör saldırısından sonra meydana gelmesinin, kendilerini şoke ettiğini anlatan Asik Ahmad, "Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Bu bir son mu, yoksa bir şeyin başlangıcı mı? Şok oldum ve doğrusu korkuyoruz." dedi.



Asik Ahmad'in kızı Fatıma Ahmad da "Görüyorum ki nefret sona erecek gibi görünmüyor." diye konuştu.



Öte yandan Quebec Eyalet Polisi ve Montreal Polisinin, Quebec City saldırısı sonrası, bölgedeki tüm mescid ve camilerin etrafında güvenlik önlemi alındığını açıklamasına rağmen, Khadijah Masjid Islamic Centre isimli caminin saldırıya uğraması endişeye sebep oldu.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Kanada  Da  Bir  Camiye  Daha  Saldırı  Düzenlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER