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Kanadalı Instagram Fenomeni Sevgilisiyle Cinsel İlişkiye Girdiği Anları Canlı Yayın Yaptı
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Kanadalı Instagram Fenomeni Sevgilisiyle Cinsel İlişkiye Girdiği Anları Canlı Yayın Yaptı

KANADALI INSTAGRAM FENOMENİ SEVGİLİSİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ ANLARI CANLI YAYIN YAPTI

Kanadalı Instagram fenomeni Kristen Hancher, erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği anları yanlışlıkla bütün takipçilerine izletti.

Tarih : 10 Aralık 2017, 11:40
Puan Ver : Kanadalı Instagram Fenomeni Sevgilisiyle Cinsel İlişkiye Girdiği Anları Canlı Yayın Yaptı(8/10)4

Müzik eşliğinde dans ettiği videoları Instagram'da paylaşarak fenomen olan 18 yaşındaki Kristen Hancher, erkek arkadaşı ile ilişkiye girdiği anları yanlışlıkla telefonun tuşuna dokununca takipçilerine canlı izletti.

"YANLIŞLIKLA OLDU"

Yaklaşık üç dakika süren ikili arasındaki ilişki esnasında 14 bin takipçi çevrimiçiydi. Takipçiler videoyu yorum yağmuruna tutunca konuyla ilgili bir açıklama yapan internet fenomeni, "Videoyu görenler şunu bilsinler ki yanlışlıkla oldu. Bu görüntüleri izleyenler gördüklerini akıllarından silsinler" dedi.

"BÖYLE HATALAR OLABİLİR"

Canlı yayının yanlışlıkla olduğu tekrar tekrar vurgulayan Kristen, hayatta böyle hataların olabileceğini ama insanın hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi gerektiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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