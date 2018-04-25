KANAL D HABER'DE DEĞİŞİM BAŞLADI! AHMET HAKAN GÖREVİ BIRAKIYOR
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından grup bünyesinde değişimler başladı. Ahmet Hakan, Kanal D Haber Daire Başkanlığı görevini bırakıyor.
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Ahmet Hakan ve 10 yıldır Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Süleyman Sarılar'ın Kanal D'den ayrılacağı ileri sürüldü.
"BU KONUDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına ve Hürriyet'teki yazılarına devam edeceği öne sürülürken, T24'ün ulaştığı Hakan, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" cevabıyla yetindi.
SHOW TV EKİBİ KANAL D'YE GEÇECEK
T24'ün haberine göre Demirören Holding'e satışının ardından Kanal D'nin haber kadrosunda bir değişim yaşanması bekleniyor. Buna göre, Kanal D'nin haberlerini, Show TV Ana Haber'in yayın yönetmenliğini yürüten Ramazan Kurnaz ve ekibi hazırlayacak. Kurnaz, Kanal D'ye beş ekip arkadaşıyla birlikte gelecek.
BUKET AYDIN MAYIS AYININ ORTASINDAN İTİBAREN HABERLERİ SUNACAK
Kurnaz yönetimindeki Kanal D Ana Haber'i ise mayıs ayının ortasından itibaren Buket Aydın sunacak.
Kanal D Ana Haber'deki siyaset haberlerinin azaltılarak yaşam haberlerine ağırlık verileceği iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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