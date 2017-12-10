KANAL İSTANBUL, GEÇTİĞİ GÜZERGAHTA 200 MİLYAR LİRALIK EKONOMİ YARATACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de "Çılgın Proje" olarak duyurduğu Kanal İstanbul'un güzergâhının netleşmesiyle çevre bölgelerdeki yeni yaşam alanlarıyla bölgede 200 milyar liralık ekonomi oluşacak.
Kanal yatırımının tek başına 60 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Uzmanlar çevre bölgelerde oluşacak yeni yaşam alanlarıyla birlikte 10 yıllık sürede bölgede 150-200 milyar liralık bir ekonomik değer oluşacağını belirtiyor. İnşa çalışmalarının hızlanacağı bölgede çevreci ve yatay mimarinin ön plana çıkacağı yepyeni yaşam alanları oluşacak.
İstanbul Boğazı'na alternatif olarak planlanan proje alanı Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak. Güçlü büyüme seyrindeki Türkiye ekonomisinin yeni dinamolarından biri olması beklenen projeyi, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas değerlendirdi.
DÖRT İLÇEYE DOKUNUYOR
Ekonomik açıdan en doğru güzergahın seçilmiş olduğunu gördüklerini belirten iki başkan, projenin vatandaşından işçisine, sanayicisinden müteahhidine kadar birçok kesime katkı sunacağını kaydetti. Devletin ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bir plan hazırlayacağına dikkat çeken İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Yepyeni bir pilot bölge oluşacak. 4 ilçeyi kapsayan bu yeni bölgede ekolojik denge çok önemli. Devletin bunu gözönünde bulundurarak planlama yapacağını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.
"DEVLET, KİMSEYİ MAĞDUR ETMEZ"
Kanal İstanbul projesinin uzun soluklu bir proje olduğunu belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, burada ciddi bir okonomik hareketlilik yaşanacağını söyledi. Elmas, "Kanal güzergahında bulunan bazı araziler istimlak edilse de devletin kimseyi mağdur edeceğini öngörmüyoruz. Son dönemde yapılan istimlaklarda devlet rayiç değerin altında ödemeler yapmadı. Bu bögelerde gayrimenkulleri olan da kazanacak, işçide. Bölgede yapılacak yeni projeler binlerce kişiye istihdam sağlayacak" dedi.
"KANAL MANZARASI YABANCIYI ÇEKECEK"
Kanal bölgesi deniz ve göl manzarasını da içine alıyor. Küçükçekmece'den başlayıp, Ispartakule ve Sazlıdereye uzanıyor. Böylece bölgede gerek inşaatı devam eden gerekse yeni inşa edilecek gayrimenkul projeleri kanal manzarasına hakim olacak. Nazmi Durbakayım bu bölgelerin gayrimenkul ihracatına da önemli katkısı olacağını belirtti. Durbakayım, "Yabancı yatırımcı İstanbul'da özellikle su gören projeler talep ediyor. İstanbul Boğazı ve çevresindeki evlere talep yoğun oluyor. Ancak boğaz etrafında talebe cevap verecek yeterli gayrimenkul yok. Bu nedenle İstanbul boğazına alternatif olacak Kanal İstanbul çevresinde yapılacak çevreci ve yatay mimariye hakim gayrimenkullere yabancı yatırımcılardan yoğun talep oluşacaktır" şeklinde konuştu.
"1,5 MİLYAR METREKÜP HAFRİYAT ÇIKARILACAK"
Kanaldan çıkacak 1,5 milyar metreküp hafriyatla Marmara Denizi'ne 186, 156 ve 184 hektarlık 3 grup ada inşa edilecek. Karadeniz'e de 4,8 kilometrelik liman yapılacak. Kanal güzergahının yaklaşık 7 kilometrelik kısmı, Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3,1 kilometrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6,5 kilometrelik kısmı Ispartakule bölgesini de içine alan Başakşehir sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 28,6 kilometrelik kısmı ise Arnavutköy sınırları içerisinde yer alıyor. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
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