KANAL İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEN BAŞLAYARAK KARADENİZ'E ULAŞACAK
Kanal İstanbul Projesi'nde güzergah netleşti. 45 kilometre uzunluğundaki proje, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip ederek Karadeniz'e ulaşacak.
İstanbul Boğazı'na alternatif olarak planlanan Kanal İstanbul güzergahı da netleşti. 5 alternatif güzergah üzerinde çalışılan projede değerlendirme sonucunda kesin güzergah belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü‟nden ayıran kıstaktan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam eden ve sonrasında Sazlıbosna Köyünü geçerek Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyünü geçtikten sonra Terkos Gölü‟nün batısında Karadeniz'e ulaşan güzergâhın "Kanal İstanbul Projesi" için en uygun güzergâh olduğu belirlendi.
5 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK
Mevcut durumda detay mühendislik çalışmaları devam eden yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden güzergâhın inşaat çalışmalarının 5 yıl içerisinde tamamlanması ve gerekli bakımların yapılması kaydıyla 100 yıl İstanbul'a dolayısıyla Türkiye'ye hizmet etmesi öngörülüyor.
Kanal İstanbul projesi kapsamında liman, yat limanı, tahkimat ve dolgu alanları, ada teşkili kanalın işletilmesine yönelik acil müdahale merkezi, acil durum rıhtımları, kanal giriş ve çıkış yapıları, gemi trafik sistemleri gibi alt ve üst yapılar yapılması planlanıyor.
PROJENİN DETAYLARI
Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırlarında yer alan proje kapsamında tesis edilecek olan alt ve üst yapıların tamamı İstanbul ili, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde, kıyı yapılarından Karadeniz‟de tesis edilecek olan dolgu alanı Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin, Karadeniz Limanı ise Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinin Karadeniz'e olan kıyı şeritlerinde yer alıyor.
Marmara Denizi tarafında tesis edilecek olan adalar batıdan doğuya doğru sırasıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinin Marmara Denizi'ne bakan kıyılarında ve Marmara Limanı ise Küçükçekmece ilçesinin girişinde kanal güzergâhının başlangıç noktasında bulunuyor.
5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Kanal İstanbul projesi istihdama da büyük katkı sağlayacak. Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 5 bin kişinin, işletme aşamasında ise yardımcı tesisler de dahil olmak üzere toplam bin kişinin çalışması öngörülüyor.İSTANBUL'A 3 YENİ ADA
5 yılda tamamlanması planlanan Kanal İstanbul projesi kapsamında kanal kazısından çıkan malzemeler ile Marmara Denizi'nde Karadeniz'e doğru kanalın solunda 2 adet, sağında da 1 adet olmak üzere toplam 3 adet ada yapılacak. (HABERTÜRK)
Kaynak: haberinburada
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