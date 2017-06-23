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Kanal Tedavisi Sonrası Uzun Süreli Ağrılara Dikkat!
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kanal tedavisi sonrası uzun süreli ağrılara dikkat!

KANAL TEDAVİSİ SONRASI UZUN SÜRELİ AĞRILARA DİKKAT!

Uzmanlari, kanal tedavisi sonrasında ağrıların uzun süre devam etmesi halinde dişin hekim tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti

Tarih : 23 Haziran 2017, 13:17
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Diş ağrılarının sebepleri arasında çürükler büyük bir oranı teşkil etse de, hiç çürüğü olmayan dişlerde de bazen farklı sebeplerle ağrıların oluşabiliyor. Uzmanlar, sinüzit gibi komşu anatomik yapıların iltihapları, diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlıkları, diş eti çekilmesi sonucunda kök yüzeyinin açığa çıkmasının da ağrılara neden olabileceğine işaret ediyor.

IHA'nın haberine göre, diş ağrılarının dikkatli klinik ve radyografik incemeler ile yapılan analizler sonucunda kaynağının tespit edilebildiğini belirten Endodonti Uzmanı Dr. Dt. Dilara Arslan, hissedilen ağrının kaynağı tespit edilerek konservatif (koruyucu) yaklaşımlarla ya da daha radikal bir karar olan kök kanal tedavisi uygulanması ile hastada fonksiyon kaybı olmaksızın bu ağrıların önüne geçilebileceğine dikkat çekti.



 



kaynak:habertürk








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