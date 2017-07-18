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KANARYA 4. HAZIRLIK MAÇINDA DA ÇAKILDI


Kanarya 4. hazırlık maçında da çakıldı
Tarih : 18 Temmuz 2017, 00:50
Puan Ver : Kanarya 4. Hazırlık Maçında Da Çakıldı(9/10)5

Fenerbahçe, sezon öncesi 4. hazırlık maçında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Yverdon şehrinde bulunan Yverdon Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

ADURİZ PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe, karşılaşma boyunca pozisyona gitmekten zorlanırken, Bilbao'ya da fazla şans vermedi. Tehlikeli pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmanın 17. dakikasında, Bilbao'nun kazandığı penaltıyı Aduriz yandan auta gönderdi.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARINDA GALİBİYET ÇIKARTAMADI

Fenerbahçe böylece 4. hazırlık maçından da galibiyet çıkartamadı. Fenerbahçe daha önce Juventus Bükreş'e 3-2, Sporting'e 2-1, Marsilya'ya ise 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler 5. hazırlık maçında 19 Temmuz günü Monaco ile karşılaşacak.

Fenerbahçe karşılaşmaya Kameni, İsmail, Şener, Neustadter, Kjaer, Josef, Ozan, Stoch, Aatıf, Dirar, Ahmethan 11'iyle çıktı. Bilbao'nun 11'inde ise Herrerin, De Marcos, Etxeita, San Jose, Balenziaga, Vesga, Benat, Merino, Muniain, Raul Garcia, Aduriz isimleri yer aldı.

MIRCEA LUCESCU KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Zenit'ten ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan ve ismi Galatasaray ile anılan Mircea Lucescu, mücadeleyi Yverdon Stadı'nda takip etti.

VAN PERSIE'NİN YERİNE AHMETHAN KÖSE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kadroda yer almayan Robin van Persie'nin yerine forvet pozisyonunda Ahmethan Köse'yi görevlendirdi. 20 yaşındaki Ahmethan, ilk kez ilk 11'de şans buldu.

ALPER POTUK SAKATLIK GEÇİRDİ

Fenerbahçe'de mücadelenin 2. yarısında Nabil Dirar'ın yerine oyuna dahil olan Alper Potuk sakatlık geçirdi ve 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SALİH UÇAN İLK HAZIRLIK MAÇINA ÇIKTI

Alper Potuk'un sakatlığının ardından Aykut Kocaman, Salih Uçan'ı oyuna sürdü. Salih böylece, sezon öncesi 4. hazırlık maçında ilk kez süre aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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