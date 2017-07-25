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KANARYA'NIN AVRUPA LİGİ'NDEKİ KADROSU BELLİ OLDU


Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki kadrosu belli oldu
Tarih : 25 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki Kadrosu Belli Oldu(10/10)6

UEFA, Fenerbahçe'nin kadrosunu açıkladı! Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro listesi de belli oldu.

UEFA, Fenerbahçe'nin bildirdiği kadroyu resmi internet sitesinde yayınlarken yeni transferlerin tamamı bildirilen listede yer aldı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği kadroda takımdan ayrılması beklenen Gregory van der Wiel ve sakatlığı bulunan Brezilyalı Fernandao yer almadı. Fenerbahçe'nin kadrosunda yeni transferler Isla, Valbuena, Dirar, Mehmet Ekici ve Carlos Kameni yer alıyor.

İşte UEFA'nın açıkladığı Fenerbahçe kadrosu...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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