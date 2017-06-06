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kandil'de moraller çöktü! son saldırı taktiği deşifre edildi...

KANDİL'DE MORALLER ÇÖKTÜ! SON SALDIRI TAKTİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ...

İstihbarat birimleri yaptığı çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK'nın yeni taktiğini deşifre etti. Kandil'de operasyonlar sonucu aldıkları darbenin çöküntüsü yaşanırken genç ve tecrübesiz mensuplarını da eylem için şehirlere yollayarak "Kendinizi kanıtlayın" dediği belirlendi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 08:59
Puan Ver : Kandil'de Moraller Çöktü! Son Saldırı Taktiği Deşifre Edildi...(10/10)8


Malatya'da valilik binasına yönelik bombalı araçla yapılması planlanan ve son anda önlenen terör örgütü PKK'nın yeni eylem stratejisinin "Daha önce saldırılarla gündeme gelmeyen kentlerde, kamu binalarının hedef alınması olduğu" istihbarat birimlerince deşifre edildi



Malatya'da geçen cuma günü Sabah saatlerinde bir şüphelinin omzunda uzun namlulu silahla topraktan mühimmat çıkardığının fark edilip, vatandaşlarca polise bildirilmesinin ardından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensubu Hüseyin Gümüş ölü olarak ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede 8 varilin içinde 500 kilo amonyum nitrat, 1.5 kilo A4 plastik patlayıcı ve bomba düzenekleri bulundu.



 



kaynak:milliyet








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