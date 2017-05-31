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KANDİL'E HAVA HAREKATI


KANDİL'E HAVA HAREKATI
Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:06
Puan Ver : Kandil'e Hava Harekatı(9/10)6


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri  Komutanlığına bağlı savaş uçakları, anlık bir istihbarat sonucu Sabah saatlerinde  bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen  Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesindeki üç hedefe hava harekatı düzenledi.



İki mağara ve Doçka mevzisinin imha edildiği harekatta, üç terörist  etkisiz hale getirildi.



Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı



Öte yandan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde süren hava destekli operasyon  kapsamında, TSK unsurlarına silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü  terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta iki  terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kandil  E  Hava  Harekatı    haber

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