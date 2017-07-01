

Muratpaşa İlçesi Tahılpazarı Mahallesi 452 Sokak'ta Sabah saatlerinde çöp atmak için konteynerin kapağını açan bir kişi, kanlı ceset torbasıyla karşılaştı. Torbayı çıkaran mahalle sakini, cinayet şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ceset torbasında ve çöp konteynerinde uzun süre inceleme yaptı. Torbanın üzerindeki barkodu da soruşturan ekipler, olayı kısa sürede aydınlattı.







Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapılan yabancı uyruklu bir kişiye ait cesedin, ceset torbasıyla defin hizmeti sunan firmaya teslim edildiği, firmanın da cenazeyi tabuta yerleştirdikten sonra torbayı çöpe attığı belirlendi.







Defin hizmeti sunan firma yetkilisiyle de görüşen polis ekipleri, bu işlemin rutin olduğunu ancak torbanın kanlı olması nedeniyle dikkati çektiğini belirledi.







Ceset torbası tekrardan çöpe atıldı.







kaynak:milliyet