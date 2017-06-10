

İLAÇTA KRİZ BİTTİ



Kadınlarda kanser vakalarında ilk sırada gözüken meme kanseri tedavisinde alternatifi olmayan tamoksifen isimli ilacın, firma tarafından 30 miligramının piyasadan çekilmesinin ardından başlayan sıkıntıyı SGK çözdü. SGK, yeni SUT düzenlemesiyle ilacın 60 miligramını da geri ödeme listesine alarak hastaların hizmetine sundu.







KUTU FİYATI 1.600 EURO



SGK, böbrek kanseri ve hodgink lenfoma hastaları için de opdivo isimli ilacı yurtdışı ödeme listesine aldı. Doktorların reçetelemesi halinde ilacın yurtdışından ücretsiz temini sağlanacak. İlacın piyasa değerinin kutu başı bin 600 euro olduğu öğrenildi.







AIDS'LİYE YENİ NESİL İLAÇ



SGK'nın yeni SUT düzenlemesi HIV virüsü taşıyan hastalar için de yeni nesil bir ilacın geri ödeme listesine aldı. Böylelikle AIDS hastaları dünyada kullanılan en ileri teknoloji ilaçlarla tedavi imkânı bulabilecek.







kaynak:sabah