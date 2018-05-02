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Kanser hastası kızı için geri adım attı

KANSER HASTASI KIZI İÇİN GERİ ADIM ATTI

2,5 yaşındaki kızının kemoterapi tedavi görmesini istemediği için hastane tarafından mahkemeye verilen Ceren Hindistan, tedavi için farklı bir hastaneye başvurdu.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Kanser Hastası Kızı İçin Geri Adım Attı(10/10)6

Oyuncu Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden hastane ise hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini belirtmiş ancak Ceren Hindistan çocuğu için tedaviyi reddetmişti.

DAVA AÇTILAR

Hastane yetkilileri kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istemeyen Hindistan'a dava açarak küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etti. Hastanenin ardından, Son 4 aydır çocuğuyla görüşmediğini iddia eden eski eş Ümit Aslan da Ceren Hindistan'a velayet davası açtı.

PİŞMAN OLDU

Günaydın'dan Okan Filizçay'ın haberine göre, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ceren Hindistan, kemoterapi tedavisini reddettiği için pişman oldu. Oyuncu, kızının tedavisi için başka bir hastaneye başvurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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