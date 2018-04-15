KANSER HASTASI YAŞLI ADAM, BABASININ MEZARI BAŞINDA KAFASINA SIKTI
Zeytinburnu'da kanser hastası yaşlı adam, babasının mezarı başında silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda meydana gelen olayda 88 yaşındaki kanser hastası İhsan Şenol 1976 yılında hayatını kaybeden babası Mehmet Şenol'un mezarına geldi. Bir süre burada vakit geçiren Şenol, yanında getirdiği tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
DURUMU AĞIR
Silah sesini duyan mezarlık görevlileri olay yerine koştu. Kanlar içerisinde yerde yatan Şenol'u gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Şenol'u hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şenol'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
POLİSLER İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, mezarlık çevresine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde mezarın yanında bir tabanca bulundu.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN ÖNCE NOT YAZDI
Şenol'un intihar girişiminde bulunmadan önce bir not bıraktığı, notta ise kanser olduğunu, kimseye yük olmak istemediği için intihar ettiğini yazdığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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