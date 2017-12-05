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Kanser Olan Arkadaşının 1 Yıllık Ömrü Kalınca Okulu Bıraktı, Kendini Ona Adadı

KANSER OLAN ARKADAŞININ 1 YILLIK ÖMRÜ KALINCA OKULU BIRAKTI, KENDİNİ ONA ADADI

ABD'de yaşayan 20 yaşındaki Chris, kansere yakalanıp 1 yıllık ömrü kaldığını öğrenince en yakın arkadaşı okulu bıraktı ve ikili "yapılacaklar listesi" oluşturup son günlerini beraber geçirmeye karar verdi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 13:30
Puan Ver : Kanser Olan Arkadaşının 1 Yıllık Ömrü Kalınca Okulu Bıraktı, Kendini Ona Adadı(6/10)2

Chris Betancourt ve Dillon Hill çocukluk arkadaşları. 20 yaşındaki Chris, lösemi hastası ve doktorlar sadece 1 yıllık ömrü kaldığını söylüyor. En yakın arkadaşı, 19 yaşındaki Dillon ise en iyi arkadaşıyla kalan 1 senesini beraber geçirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek için üniversiteyi bırakma kararı aldı.

KEMİK İLİĞİ ARIYORLAR

My Best Friend (En İyi Arkadaşım) isimli bir web sitesi açan iki arkadaş, bir liste oluşturup Chris ölene kadar yapmak istedikleri şeylerin bir listesini yaptı ve işe koyuldu. Ayrıca ikili bu site sayesinde Chris için bir kemik iliği donörü bulmayı da umuyor.

Chris 5. sınıftan bu yana kanserle mücadele ediyor. Kendini hayatının son senesinde arkadaşına adamaya karar veren Dillon ile birlikte yaptıkları listeden gerçekleştirdikleri her şeyi YouTube kanallarından da yayınlıyorlar. İkili GoFundMe and Patreon gibi online fonlama sitelerinden de hayallerini gerçekleştirmek için bağış topluyor.

DOSTU İÇİN ÜNİVERSİTEDEN AYRILDI

Dillon süreci şöyle anlatıyor: "Ekim ayının sonlarında Chris aradı ve kanserinin geri döndüğü söyledi. 'Korkarım ki istediğim şeyleri yapamayacağım' dedi. Ben de onunla bir liste yapıp beraber vakit geçirmek için üniversiteden ayrılmaya karar verdim."

Chris'in bir kemik iliği bağışçısı bulması, kanseri yenmesi için son umudu. Eğer yakın zamanda bu olmazsa, oldukça az zamanı kalmış gibi görünüyor.

10 YAŞINDAN BU YANA BERABERLER

10 yaşındakyen tanışan iki arkadaş o günden beri birlikteler. Tanıştıktan kısa süre sonra Chris'e kanser teşhisi konulunca, Dillon ona yardımcı olmak için ileride doktor olmaya karar verdiğini söylüyor. Arkadaşların arasındaki bağ o kadar kuvvetli ki Dillon'ın bir süre Chris'in kız kardeşiyle sevgili olması bile aralarında hiçbir sorun oluşturmamış.

75 MADDE KALMIŞ

İki arkadaş şu ana kadar yapılacaklar listelerinde yer alan 79 maddeden 4'ünü tamamlamış.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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