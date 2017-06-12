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kanser riski sigaradan daha fazla

KANSER RİSKİ SİGARADAN DAHA FAZLA

Amerikan Kanser Toplumu (ACS) tarafından hazırlanan araştırmaya göre sigara kullanımı azalmasına rağmen sağlıksız beslenme alışkanlıklarının kansere bağlı ölümlerin önünü açtığı belirlendi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:20
Puan Ver : Kanser Riski Sigaradan Daha Fazla(5/10)2


Bu kanserlerden 13'ünün nedeni ise aşırı kilo. Habere göre Amerikan Kanser Toplumu'ndan Richard Wender, "Obezite ve hareketsiz yaşamın kansere yol açma oranının sigarayı geçebilmesi olağanüstü gibi görünse de sonuç muhtemel.








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