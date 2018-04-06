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Kanser Tedavisi Gören Emekli Polis Başmüfettişi Otoparkta Başına Ateş Edip İntihar Etti
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Kanser Tedavisi Gören Emekli Polis Başmüfettişi Otoparkta Başına Ateş Edip İntihar Etti

KANSER TEDAVİSİ GÖREN EMEKLİ POLİS BAŞMÜFETTİŞİ OTOPARKTA BAŞINA ATEŞ EDİP İNTİHAR ETTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan ve kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi emniyetin otoparkında kendi tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti

Tarih : 06 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : Kanser Tedavisi Gören Emekli Polis Başmüfettişi Otoparkta Başına Ateş Edip İntihar Etti(9/10)5

Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan ve kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi emniyetin otoparkında kendi tabancasıyla başına sıkıp intihar etti.

EMEKLİ POLİS, KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan, kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi Ünal Çoban intihar etti.

KENDİ SİLAHIYLA KAFASINA SIKTI

Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş eden polis başmüfettişi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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