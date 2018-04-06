KANSER TEDAVİSİ GÖREN EMEKLİ POLİS BAŞMÜFETTİŞİ OTOPARKTA BAŞINA ATEŞ EDİP İNTİHAR ETTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan ve kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi emniyetin otoparkında kendi tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti
Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan ve kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi emniyetin otoparkında kendi tabancasıyla başına sıkıp intihar etti.
EMEKLİ POLİS, KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan, kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi Ünal Çoban intihar etti.
KENDİ SİLAHIYLA KAFASINA SIKTI
Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş eden polis başmüfettişi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: haberinburada
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