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kanserden korunmanın yolları nelerdir?

KANSERDEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Soley Bayraktar, kanserden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi

Tarih : 29 Mart 2017, 10:45
Puan Ver : Kanserden Korunmanın Yolları Nelerdir?(9/10)9



Ülkemizde her yıl 200 bine yakın kişiye kanser teşhisi konuluyor. Ancak yaşam şeklinde yapılan birkaç olumlu değişiklik sayesinde kanser yüzde 30-40 oranında önlenebiliyor. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Soley Bayraktar, kanserden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.




Kadın, erkek ve çocuk ayırt etmeden her yaştan her dönemde insanın yakalanabileceği bir hastalık olan kanserle mücadelede gelişen teknoloji ve tıp bilgileri ile önemli bir mesafe kat edildi. Ayrıca genetik miras, yaşam tarzı ve çevresel sebepler de göz önüne alınarak, basit önlemlerle kanser riski en aza indirilebilir.



 



kaynak:habertürk










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