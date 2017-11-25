KANSERE DE DEPRESYONA DA İYİ GELİYOR! KADİM BİTKİ SAFRANIN GRAMI 100 LİRA
Kanser, depresyon gibi birçok hastalığa iyi gelen, binlerce yıldır kullanılan bir bitki safranın gramı, 100 TL'den alıcı buluyor.
Uludağ Üniversitesi (UÜ) Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu tarafından deneme üretimine başlanan ve kanser, depresyon gibi birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen safranın gramı 100 liradan alıcı buluyor.
BİNLERCE YILLIK BİTKİ
Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Hakan Erdoğan, "Safran binlerce yıldır kullanılan bir bitki. Özellikle bilinen bir özelliği ise 'atidepresan' olması. Belli bir süre belirli dozda kullanıldığında kişilerde depresyonu iyileştirdiği tespit edilmiş. Bunun dışında özellikle kanser hücrelerinin büyümesini durdurduğu ve yayılmasını engellediğine yönelik klinik çalışmalar var. En son yapılan çalışmalarda, çok sık görülen sarı nokta göz hastalığında, safran çayı düzenli olarak kullanılması halinde yüzde 93'e varan bir iyileşme görüldüğü tespit edildi" diye konuştu.
GRAMI 100 LİRADAN SATILIYOR
Safranın çok değerli bir ürün olduğunu belirten Hakan Erdoğan, "Tıbbi ürünler içinde en değerli olan üründür. Bu ürünlerde kimyasallar ve gübre kesinlikle kullanılmıyor. Bu ürün sertifikalandırıldığında, gramı 100 liradan alıcı bulabiliyor. Piyasada şu an gramı 100 liraya kadar fiyatla satılıyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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