

1980-2012 arasında 86 bin kadın ve 43 bin erkeğin sağlık raporları incelendi. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyeni ve Massachusetts Hastanesi'nden doktor Yin Cao, "Kanıtlar aspirini düşük dozda kullanmanın sadece kanserden değil, kardiyovasküler hastalıklardan da ölüm oranlarını azalttığını gösteriyor" dedi.











kaynak:sabah