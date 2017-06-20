Gıda Mühendisi Melek Yılmaz "Arap ülkelerinde kanser vakasının düşük olması, hurmanın fazla olması ve yenilmesi ile ilgili" dedi



Varlığı sekiz bin senedir bilinen hurma, güçlü bir antioksidan ve hücre yenileyici oluşuyla tam bir kanser bariyeri. Arap ülkelerinde kanser vakasının düşük olması, hurmanın fazla olması ve yenilmesi ile ilgili.



Gıda Mühendisi Melek Yılmaz, araştırmasında, hurmanın sıra dışı özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:



BİR İNSAN SADECE HURMA YİYEREK...



“Kolesterol muhteva etmemekle beraber vücut çalışması için elzem olan 15 farklı mineral, A vitamini, C vitamini, B vitamini türevleri, folik asit, karbonhidrat, lif ve protein içermektedir. Bu haliyle hurma, bilim kurgu filmlerinde insanların günlük besin ihtiyacını tek başına karşılayan kapsüllerden farksızdır. Bir insan sadece hurma yiyerek ve su içerek hayatını devam ettirebilir.







kaynak:habertürk