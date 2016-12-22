KANSERE KARŞI YENİ UMUT
İngiliz bilim insanları, melanomu (cilt kanseri) erken teşhis eden bir kan testi geliştirdi.
Oxford Üniversitesi'nin sağlık kuruluşu Oxford BioDynacis tarafından geliştirilen kan testi, cilt üzerinde oluşan lekelerin kanserli olup olmadığını öneceden teşhis edebiliyor. Bu yönteme göre; kan testi ile yanılma payının neredeyse sıfıra yakın olduğu belirtiliyor.
ERKEN TEŞHİS ŞANSI VAR
Çalışmayı yürüten ekipten Dr. Alexandre Akoulitchev, şunları söyledi: "Bu yöntem, cilt kanserindeki geç teşhisin önüne geçmeyi amaçlıyor. Hastalardan alınan kan örneğiyle cilt hücrelerindeki DNA yapısı inceleniyor. Elde edilen verilere göre eğer şüpheli bir durum varsa kişiden parça alınması kararı veriliyor" dedi.
kaynak:sabah
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