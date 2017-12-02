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Kansere Yakalanan Nuray Hafiftaş Canlı Yayına Bağlandı, Bircan İpek Gözyaşlarına Boğuldu

KANSERE YAKALANAN NURAY HAFİFTAŞ CANLI YAYINA BAĞLANDI, BİRCAN İPEK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karaciğer ve kolon kanserine yakalanan Nuray Hafiftaş, Beyaz TV'nin canlı yayınına bağlanıp şarkı söyledi. Yorumcu Bircan İpek, gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 02 Aralık 2017, 02:20
Puan Ver : Kansere Yakalanan Nuray Hafiftaş Canlı Yayına Bağlandı, Bircan İpek Gözyaşlarına Boğuldu(8/10)4

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına bağlanan Nuray Hafiftaş, sevenlerine seslendi. Kansere yakalanan Hafiftaş'ın sesini duyunca Nihat Doğan, Bircan İpek ve İlkay Buharalı büyük üzüntü yaşadı.

KALÇA SALLAYANLARA DAHA ÇOK KIYMET VERİLDİ

Bircan İpek, hasta yatağından telefonla bağlanan Nuray Hafiftaş'ı duyunca gözyaşlarına boğuldu. İpek, "Böyle sanatçıların kıymetini bilmiyoruz. Kalça sallayanlar bu ülkede daha kıymetli." diyerek ateş püskürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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