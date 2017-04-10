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kanseri öldürmek için oruç tutun

KANSERİ ÖLDÜRMEK İÇİN ORUÇ TUTUN

Dr. Ender Saraç, kanserle mücadele etmenin yollarını, hangi bitkilerin kanserle savaşta yardımcı olduğunu anlattı. Bursa'da 'Sağlıklı Yaşa' konulu panele katılan Dr. Ender Saraç, kanserle mücadele etmenin yollarını, hangi bitkilerin kanserle savaşta yardımcı olduğunu anlattı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 16:43
Puan Ver : Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun(8/10)8


Dr. Ender Saraç, kanserin tam ne olduğu ve nasıl oluştuğunun henüz bilinmediğini ifade etti. Kanserin bulunmuş radikal çaresi olmadığını dile getiren Saraç, kanser için risk faktörlerinden bahsetti. Obezitenin kanser riskini yüzde 25 ile 300 arasında arttırdığını söyleyen Saraç, bel civarı erkekte 94, kadında 88 santimetrenin üzerindeyse kanserin vücuda davet edildiğini dile getirdi.



 



kaynak:sabah








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