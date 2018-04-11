'KANSERİM' DEYİP BİNLERCE DOLAR TOPLAYAN AVUSTRALYALI HAPSİ BOYLADI
Avustralya'da, ölümcül bir kansere yakalandığını söyleyerek arkadaşlarından ve ailesinden binlerce dolar toplayan kadın, 3 ay hapse mahkum edildi.
24 yaşındaki Dickenson, ailesine ülke dışında tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyerek 42 bin Avustralya Doları (31 bin ABD Doları) aldı. Daha sonra arkadaşlarından yardım parası topladı. Mahkemede Dickenson'ın paranın büyük kısmını, tatillere ve sosyalleşirken yaptığı masraflara harcadığı ifade edildi.
"ALÇAKÇA"
Yargıç David Starvaggi, Dickenson'ın sahtekarlığını "alçakça" diye tanımladı. Starvaggi, karar duruşmasında Dickenson'ın "insan kalbinin her telini kopartan bir faaliyete giriştiğini" söyledi ve "İnsanların yardım etme arzusu ve sosyal güven ihlal edildi. Bunlar, yardım için şartlarını zorlayan, çalışkan insanlar." dedi.
TEDAVİSİ TAMAMLANAN HASTA BAĞIŞ YAPTI
Mahkemede, kendi kanser tedavisini tamamlayan bir hastanın Dickenson'a 10 bin Avustralya doları bağış yaptığı, bir başka kişinin de dört kez para verdiği belirtildi.
FACEBOOK FOTOĞRAFLARI ELE VERDİ
Dolandırıcılık ise bir başka bağışçının Facebook'ta Dickenson'ın fotoğraflarını görmesiyle ortaya çıktı.
AVUKATIN SAVUNMASI
Avukatı Beverley Lindsay, Dickenson'ın "hayatını tamamen değiştirdiğini" ve bu nedenle hapse atılmaması gerektiğini savundu. Lindsay ayrıca Dickenson'ın yaptıklarını, Avustralyalı ünlü internet güncesi yazarı Belle Gibson'ın beyin kanserini yendiği yalanı nedeniyle 410 bin Avustralya Doları ceza aldığı vakayla benzer olduğunu savundu. Avukat, müvekkilinin yaptığının Gibson'ınkinden daha hafif bir suç olduğunu iddia etti.
MAHKEME: CAYDIRICI KARAR ALINMASI GEREKİYOR
Ancak yargıç, vakaların doğrudan birbirine benzemediğini ve mahkemenin gelecekte böyle bir şey yapılmaması için caydırıcı bir karar alması gerektiğini söyledi. Lindsay, Dickenson'ın kararı büyük ihtimalle temyize götüreceğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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