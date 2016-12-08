

BBC'nin haberine göre, bu belirtilerin başında idrarda kan ve anemi (kansızlık) geliyor. Uzmanlar, "Dolayısıyla vücudunuzda sıradışı ve etkisini sürdüren bir değişiklik görüyorsanız bunu kontrol ettirmek çok önemli. Kanser erken safhalarında teşhis edilebildiğinde tedavinin başarı şansı da yükseliyor."



Araştırma ekibi, sonucunda kanser olarak teşhis edilmesi ihtimali 20'de bir ya da daha yüksek olan şikayetleri bir araya getirme hedefiyle yola çıktı. Yine de bu belirtilerin kişinin hastalığa sahip olduğu şeklinde yorumlanması doğru değil.



Sonuçta kanser teşhisiyle sonuçlanma riski düşük olsa da doktorlar bu konudaki şüphelerin hastanın testler ve muayeneler için daha hızlı yönlendirilmesini sağlayacağını, bunun da bir çokları için erken teşhis anlamına geleceğini belirtiyorlar.



Uzmanlar ayrıca söz konusu belirtilerden hangisinin hangi yaş grubu için kanser yarattığını da inceledi. Bunun için bu alanda daha önce yapılmış olan 25 araştırmanın sonuçları kullanıldı. Hasta 55 yaş altındaysa riskleri 'yirmide bir' eşiğine getiren sadece iki belirti var. Bunlar prostat muayenesinde anormal sonuçlar çıkması ve memede kütle. 55 yaşın üzerindekiler için yutkunma zorluğunun gırtlak kanseri habercisi olabileceği belirlendi ama bu sadece erkekler için geçerli. Buna karşılık idrarda kan 60 yaşın üzerindeki hem kadın hem de erkekler için kaygı unsuru.



1 - Anemi



2 - İdrarda kan



3 - Kan öksürmek



4 - Memede şişlik veya kütle



5 - Menopoz sonrası kanama



6 - Prostat testlerinde anormal sonuçlar



7 - Rektal kanama



8 - Yutkunma zorluğu







kaynak:sonhaber