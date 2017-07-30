KAPIKULE'DE TATİLCİ TRAFİĞİ ALDI BAŞINI GİTTİ
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş ve çıkışları yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk uzunca kuyruklar meydana getirdi.
Kapıkule Sınır Kapısı'na yurda giriş ve çıkış yapmak için gelen vatandaşlar araçlarıyla uzunca kuyruk oluşturdular. "Ön beyan" uygulamasını kullanan vatandaşlar uzunca kuyruklara takılmadan 30 saniye içerisinde işlemlerini hallediyor.
ÖN BEYAN UYGULAMASINI KULLANANLAR ŞANSLI
24 saat boyunca 12 giriş peronunda pasaport ve gümrük işlemleri devam ederken, "Ön beyan" uygulamasını kullanan vatandaşlar ise kendileri için ayrılan 2 peronda işlemlerini 30 saniyede yaptırarak yurda giriş yapabiliyor.
"TATİLİMİZİ GÜZEL ÜLKMEDE GEÇİRECEĞİM"
Hollanda'dan tatilini geçirmek için Adana'ya giden Murat Akyıldız uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Beş hafta Türkiye'de kalacağını anlatan Akyıldız, "Tatilimizi güzel ülkemde geçireceğim. Bu yüzden çok mutluyuz." dedi. Macaristan'da 7 saat gümrükte beklediğini vurgulayan Akyıldız, yetkililerden bu konuda daha duyarlı olmasını istedi."ALLAH'A ŞÜKÜR VATANIMIZA GELDİK"Almanya'dan gelen Yahya Tefeli ise uzun bir yolculuğun ardından ülkelerine dönmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Çok yorucu bir yolculuktu ama Allah'a şükür vatanımıza geldik. Önemli olan da o." dedi.
Kaynak: haberinburada
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