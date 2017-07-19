KAPIYLA VERDİĞİ MÜCADELENİN KAZANANI KEÇİ OLDU! GÖRÜNTÜLERİ İZLENME REKORU KIRIYOR
ABD'de bir ofisin kapısını boynuzlarıyla kıran ve işe gelen ofis çalışanlarının paniğe kapılmasına sebep olan keçi, internette izlenme rekorları kırdı. İşte o görüntüler.
Kolorado'daki ofisin çalışanları, pazartesi sabahı işe geldiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Ofisin kapısı parçalanmış, cam kırıkları yerlere saçılmıştı. Derhal polisi aradılar. Ofise gelen polisler, kapıyı gören güvenlik kameralarını inceledi. Yüzünü gizlemeye bile gerek duymayan saldırgan, alışılmadık biçimde uzun boynuzlara sahipti. Bu hasara sebep olan yaramaz bir keçiydi.
YARIM MİLYON İZLENDİ
Argonics Şirketi'nin Youtube hesabına yüklediği kamera görüntüleri 500 bin kişi tarafından izlendi. Şirket sözcüsü BBC'ye, "Yöneticimiz ofise geldiğinde kapıların parçalandığını görüp polise haber verdi. Ofise gelen polisler kamera kayıtlarını incelediğinde bütün bunları aslında bir keçinin yaptığını gördü " şeklinde açıklamada bulundu. Keçinin nerede olduğu bilinmiyor, ancak videonun sonunda suç mahalinden mutlu ayrıldığı göze çarpıyor.
"YAĞMACI KEÇİ ÇETESİ"
Keçinin bu saldırganlığına neyin sebep olduğu belli değil ancak bu onun sosyal medya fenomeni olmasını engellemedi. Youtube kullanıcılarından biri "Keçi muhtemelen camda yansımasını gördü ve başka bir keçi olduğunu düşündü" şeklinde fikir yürüttü. Bir başkası, "Bu yağmacı keçi çetesi tarafından yapılan arkadaş baskısı" yorumu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise "Çalışanlar dağınıklığı topladıktan sonra muhtemelen bu olağandışı hadise için nasıl sigorta talebinde bulunacaklarını düşünmüştür." şeklinde yorum bıraktı.
( Kaynak: BBC )
Kaynak: haberinburada
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